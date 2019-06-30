На проходящем в Бразилии Кубке Америки определились все полуфиналисты

Последними стали футболисты Перу, сенсационного выбившие из турнира уругвайцев.

О степени напряжения уже на четвертьфинальной стадии Американ Кап говорит тот факт, что в трех матчах из четырех зрители в основное время вообще не увидели забитых мячей. Минувшей ночью последнюю путевку в полуфинал оспаривали Уругвай и Перу. Первые были явными фаворитами, много атаковали, но все усилия Суареса и компании свела на нет система ВАР. По рекомендации которой судьи отменили три мяча в ворота перуанцев. В итоге уже в третий раз на турнире все решилось в серии послематчевых пенальти. Где именно Суарес бил первым и не смог переиграть вратаря. Промах этот и стоил уругвайцам полуфинала.

Таким образом, за место в финале турнира футболисты Перу сыграют с командой Чили. А Бразилия с Аргентиной.

Кубок Америки завершается 7 июля.