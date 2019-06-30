Минобороны будет выпускать военно-патриотические фильмы

Киностудия ведомства появится в парке «Патриот».

Минобороны займется укреплением линии культурного фронта. Современные герои должны быть под прицелом, но не оружия, а кинокамер –министерство будет снимать фильмы о тех, кто сегодня противостоит, например, международному терроризму. Об этом министр обороны рассказал в интервью телеканалу «Звезда». По его словам, в ведомстве хотят, чтобы появилось «хорошее правдивое кино», именно поэтому в ближайшее время появится киностудия, где его и будут делать. Киноцентр разместят на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, а также на нескольких площадках в Москве. Шойгу подчеркнул, что «агитацией и призывами» в министерстве заниматься не хотят.

Он также отметил, что сейчас создается недостаточно фильмов о последних событиях. Например, про присоединение Крыма сняли всего одну ленту. Шойгу уверен, что это событие заслуживает того, чтобы его след в кино-истории страны был весомее.

Впервые о планах создать киностудию для съемок художественных фильмов Шойгу объявил еще в марте. Он также предложил задуматься над проведением фестиваля армейских фильмов.