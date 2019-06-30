В Калининграде врач-анестезиолог стала еще одной задержанной по делу о смерти недоношенного младенца в роддоме

Эллина Сушкевич оказывала необходимую помощь в составе реанимационной бригады. Следствие обвиняет ее в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Врач отправлена под домашний арест. Такую же меру пресечения ранее суд избрал для главврача роддома Елены Белой. При этом два месяца она успела провести в СИЗО, но за Белую вступились коллеги. Национальная медицинская палата, которую возглавляет хирург Леонид Рошаль сочла избыточным арест главврача.

Речь идет о смерти недоношенного младенца, которого родила гражданка Узбекистана. Следствие считает, что Белая отказала новорождённому в дорогостоящем препарате.