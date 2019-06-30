Действующее правительство Венесуэлы и оппозиция, по некоторым данным, возобновят переговоры

Николас Мадуро и Хуан Гуайдо попытаются разрешить кризис в стране – сообщает Рейтер. По данным источников агентства, место встречи еще не определено, но скорее всего, она пройдет на следующей неделе на острове Барбадос.

Сообщается, что лидер оппозиции не высоко оценивает вероятность прорыва на переговорах, настаивая на том, что главным условием являются досрочные выборы. Внутриполитический кризис в стране резко обострился в начале года, когда Гуайдо провозгласил себя временным главой страны. Его поддержали в том числе ряд европейских стран и США.