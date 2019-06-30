В Израиле полиция задержала палестинского министра по делам Иерусалима

В доме Фади Хидми провели обыски. У чиновника конфисковали мобильный телефон. Об этом сообщает информационное агентство ВАФА. Израильская сторона пока это никак не прокомментировала. Отмечается, что за последние месяцы несколько раз также задерживали предшественника Хидми на посту главы ведомства. Израильские военные регулярно проводят рейды в районах западного берега реки Иордан. Там они ищут причастных к террористической деятельности палестинцев.