Уголовное дело против основателя «Рольфа» в ближайшее время будет решено в его пользу

Такое сообщение распространила пресс-служба автодилера, которая также заверила клиентов, что расследование не повлияет на обязательства компании перед покупателями. Накануне предприниматель Сергей Петров в интервью «Эху Москвы» сказал, что не считает дело в отношении него заказным. По словам бизнесмена, следователи приняли законные действия за нелегальные.

По словам Петрова, в России нет никакой площадки, где можно было бы построить с людьми в погонах и доказать их неправоту.