Эрлих: Уголовное дело против врача Сушкевич – «трагедия и ужас для всех врачей»

Уголовное дело против калиниградского врача— неонатального реаниматолога Элины Сушкевич – «трагедия и ужас для всех врачей». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы N 29 им. Н.Э.Баумана Алексей Эрлих.

«Это трагедия и ужас для нее и для всех врачей. Мы работаем, пытаемся помогать нашим пациентам. К сожалению, бывают неудачные исходы лечения, даже если мы не совершаем никаких ошибок. Мы не готовы сидеть за это в тюрьме и подвергаться уголовному преследованию. То, что сейчас происходит, — это возмутительно и ужасно», — сказал он.

А.Эрлих выразил опасения, что в случае возбуждения уголовных дел против медиков и, в частности, Э.Сушкевич часть компетентных врачей может уволиться из-за страха преследования, а другие – перестать принимать рискованные медицинские решения, которые при определенных обстоятельствах могут значительно помочь пациенту.

«Подавляющее большинство медицинских решений связано не только с возможностью помочь, но и с риском навредить. Я таких решений принимаю десятки в день и не хочу сидеть в тюрьме. И мои коллеги не хотят», — заявил он.

А.Эрлих подчеркнул, что ситуация с Э.Сушкевич касается всех людей, заинтересованных в получении квалифицированной медицинской помощи.

Врач-реаниматолог перинатального центра Э.Сушкевич была задержана в Калининграде. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».

В ноябре в родильном доме N 4 Калининградской области родился недоношенный ребенок с экстремально низкой массой тела 700 граммов. Для оказания помощи и перевода ребенка в перинатальный центр в роддом была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила врач анестезиолог — реаниматолог Э.Сушкевич. Совместно с другими специалистами она приняла решение не транспортировать младенца из-за его тяжелого состояния. Ребенок остался в роддоме и умер в течение суток.