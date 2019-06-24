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Эксклюзив Эха 15:08, 30 июня 2019

Эрлих: Уголовное дело против врача Сушкевич – «трагедия и ужас для всех врачей»

Уголовное дело против калиниградского врача— неонатального реаниматолога Элины Сушкевич – «трагедия и ужас для всех врачей». Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы N 29 им. Н.Э.Баумана Алексей Эрлих.
«Это трагедия и ужас для нее и для всех врачей. Мы работаем, пытаемся помогать нашим пациентам. К сожалению, бывают неудачные исходы лечения, даже если мы не совершаем никаких ошибок. Мы не готовы сидеть за это в тюрьме и подвергаться уголовному преследованию. То, что сейчас происходит, — это возмутительно и ужасно», — сказал он.
А.Эрлих выразил опасения, что в случае возбуждения уголовных дел против медиков и, в частности, Э.Сушкевич часть компетентных врачей может уволиться из-за страха преследования, а другие – перестать принимать рискованные медицинские решения, которые при определенных обстоятельствах могут значительно помочь пациенту.
«Подавляющее большинство медицинских решений связано не только с возможностью помочь, но и с риском навредить. Я таких решений принимаю десятки в день и не хочу сидеть в тюрьме. И мои коллеги не хотят», — заявил он.
А.Эрлих подчеркнул, что ситуация с Э.Сушкевич касается всех людей, заинтересованных в получении квалифицированной медицинской помощи.
Врач-реаниматолог перинатального центра Э.Сушкевич была задержана в Калининграде. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК «Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору».
В ноябре в родильном доме N 4 Калининградской области родился недоношенный ребенок с экстремально низкой массой тела 700 граммов. Для оказания помощи и перевода ребенка в перинатальный центр в роддом была вызвана неонатальная реанимационная бригада, в состав которой входила врач анестезиолог — реаниматолог Э.Сушкевич. Совместно с другими специалистами она приняла решение не транспортировать младенца из-за его тяжелого состояния. Ребенок остался в роддоме и умер в течение суток.



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