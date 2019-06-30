Пресс-секретарь президента США пострадала в ходе американо-корейских переговоров

Дональд Трамп сегодня встретился с Ким Чен Ыном, причём стал первым в истории страны руководителем, ступившим на территорию Северной Кореи.

Лидеры США и Северной Кореи общались почти час в демилитаризованной зоне. Никаких договорённостей Дональд Трамп и Ким Чен Ын не достигли. Впрочем, и без этого встречу назвали исторической. Дело в том, что президент США ненадолго перешёл на территорию КНДР, а затем, уже вместе с Ким Чен Ыном вернулся на южнокорейскую сторону. В Доме свободы, куда на встречи приезжали разделённые семьи, политики провели переговоры. К ним присоединился южнокорейский президент Мун Чжэ Ын. В ходе встречи, инициатором которой был президент США, возникла драка между журналистами. В потасовке, как сообщает CNN, пострадала пресс-секретарь хозяина Белого дома. Стефани Гришэм поставили несколько синяков. Впрочем, несмотря на этот инцидент все довольны встречей. Президент США пригласил Ким Чен Ына в Вашингтон, а он его в Пхеньян. Трамп после переговоров сказал, что спешка в решении ядерной проблемы на Корейском полуострове не нужна и этот вопрос стороны будут урегулировать постепенно.

Трамп и Ким Чен Ын до этого встречались дважды, но оба раза это происходило на нейтральной территории – в Сингапуре и Вьетнаме.