Пассажирам самолета, прибывшего из Батуми в Москву, полчаса не давали выйти из лайнера из-за проверки на инфекции

Ее проводил Роспотребнадзор.

30 минут были вынуждены ждать выхода из самолета пассажиры рейса Батуми-Москва «Уральских авиалиний» по прилету в Домодедово. Задержка была связана с досмотром, который утроили сотрудники Роспотребнадзора. Они измеряли температура тела всех, кто находился на борту, в том числе членов экипажа. Какие подозрения возникли у ведомства, так и не ясно. В Роспотребнадзоре прокомментировали это общей формулировкой о том, что досмотр производился в целях недопуска ввоза и распространения на территории России инфекционных заболеваний, сотрудники ведомства действовали в рамках международных медико-санитарных правил. У одного из пассажиров – ребенка – температура, действительно, превышала норму. У него диагностировали фарингит, госпитализировать не стали. Между тем, пользователи социальных сетей предположили, что такие проверки связаны не с объективной необходимостью усиления карантинного контроля, а с обострившейся политической конфронтацией между Россией и Грузией.

После того, как в Тбилиси прошли антироссийские протесты, Москва ограничила авиасообщение с Грузией с 8 июля, а в Роспотребнадзора объявили об усилении контроля за качеством ввозимого грузинского алкоголя. Обе меры, как утверждаются, не имеют политической подоплеки.