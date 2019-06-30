В зону наводнения в Иркутской области перебросили военных. Подключить к борьбе с паводком армию министру обороны поручил Владимир Путин. В зоне подтопления остаются почти 30 населенных пунктов. Всем пострадавшим оказывают помощь. Об этом сказал глава МЧС Евгений Зиничев.

Наиболее сложная ситуация остается в городе Тулун: там отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По оценке экспертов, жителям придется ждать снижения уровня воды еще несколько дней.