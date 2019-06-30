Япония впервые за 30 лет планирует возобновить коммерческий китобойный промысел

Сегодня страна официально покинула Международную китобойную комиссию, сообщает агентство Kyodo. Она останется в организации лишь в качестве наблюдателя.

Решение о выходе было принято еще в прошлом году, когда Токио в очередной раз не смогло пролоббировать ограниченный промысел распространенных видов китов, таких как малые полосатики. Теперь страна лишается права на лов млекопитающих в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.