Миллиардер Валентин Гапонцев, включенный в так называемый «кремлевский доклад», договорился о мировом соглашении с властями США. Об этом говорится в документе, опубликованном в электронной базе данных судебной системы страны. Условия не разглашаются.

Гапонцев – основатель компании «Фотоникс», которая занимается производством волоконных лазеров. В прошлом году бизнесмен был включен Минфином США в список российских предпринимателей, чье состояние оценивается в сумму более одного миллиарда долларов. подготовку этого перечня предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».