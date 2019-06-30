Компания Илона Маска SpaceX не может связаться с несколькими спутниками

Их отправили в космос в рамках программы по созданию глобальной системы интернета.

У компании SpaceX возникла проблема, к счастью, она не критическая. Три спутника проекта Starlink потеряли связь с Землёй и больше не функционируют. Позже они сойдут с орбиты, сообщили в компании Илона Маска. Причины случившегося там не назвали. Остальные 57 спутников продолжают обмениваться данными со станциями на Земле. Ещё два аппарата, запущенных в рамках программы охвата всего мира интернетом, вернут обратно. С их помощью хотят протестировать процесс их утилизации после окончания срока службы. Компания Илона Маска немногим больше месяца назад отправила в космос первую группу спутников — 60 малых аппаратов – в рамках масштабной программы Starlink. Её цель – охватить весь мир высокоскоростной интернет-связью. Для реализации проекта нужно вывести на орбиту не менее тысячи космических аппаратов. Впрочем, глава SpaceX планирует запустить в 12 раз больше.

Ряд учёных обеспокоен тем, что за несколько лет в космос отправится я огромное количество спутников. Специалисты не исключают массовых столкновений аппаратов и падений обломков на Землю. По словам сотрудников SpaceX, они принимают меры чтобы этого избежать.