Американский производитель полицейских видеокамер отказался от функции распознавания лиц

Как рассказал журналу Форбс глава компании Эксон, использование технологии таит опасность массовой слежки за гражданами. Генеральный директор Рик Смит признал, что функция могла бы помочь увеличить прозрачность правоохранительной системы, но пока еще находится на стадии разработки. Крупнейший производитель полицейских видеорегистраторов решил не монетизировать эту технологию до тех пор, пока не будут решены этические вопросы.