Жителям затопленного города Тулун пришлось запускать фейерверки, чтобы их нашли спасатели

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей. Позже 8 человек были эвакуированы с помощью вертолета с крыш затопленных зданий, — рассказали в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

Спасателям активно помогают волонтеры, — сказал мэр города Юрий Карих.

Карих добавил, что одноэтажные дома в городе восстановлению не подлежат, так как их просто снесло водой. Накануне рядом с городом прорвало дамбу. Местным жителям пришлось эвакуироваться. В четырех районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за наводнений.