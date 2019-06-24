Председатель «Экологической вахты Сахалина» призвал международное сообщество запретить Японии вылов китов

Глава «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын призвал международное сообщество запретить Японии вылов китов в коммерческих целях и вернуть ее в Международную китобойную комиссию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Самостоятельный контроль страной этого промысла – большая угроза, поскольку Япония в данном случае заинтересованное лицо. Должен быть установлен международный контроль. Мы считаем, что все страны-участницы конвенции о запрещении китобойного промысла должны предпринять усилия, чтобы вернуть Японию в ряды участников этой конвенции и добиться от нее прекращения этого промысла», — заявил он.

Д.Лисицын назвал возобновление Японией китобойного промысла большим шагом назад для всего международного сообщества, которое сохраняет китообразных во всем мире. Он добавил, что считает выход Японии из Международной китобойной комиссии «настоящим варварством».

По словам эксперта, вылов китов в коммерческих целях недопустим по научным и этическим соображениям. Кроме того, это привести к значительному сокращению различных популяций этих млекопитающих.

«Существует и опасность подрыва популяций, которые Япония собирается вылавливать. Это малые полосатики и еще несколько видов китов. Они, безусловно, многочисленные, но в двадцатом веке не раз были случаи, когда в течение очень короткого времени промысел подрывал популяции, вгонял их в депрессии, численность их падала очень сильно. Сейчас эта опасность удвоилась, поскольку Япония вышла из-под международного контроля», — заявил он.

Япония покинет Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) и вернется к коммерческому лову китов в своей экономической зоне. Пока квоты и виды китов, промысел которых будет разрешен, не обнародован.