Женская сборная России сегодня может закончить выступления на Чемпионате Европы

Ничто не предвещало такого итога. Сборная России выиграла шесть контрольных матчей, в том числе у фаворитов турнира, но начало чемпионата было катастрофическим. Россиянки уступили последовательно Бельгии и Сербии, которая принимает турнир. Остался один шанс зацепиться за третье место, которое дает право выйти в 1/8 финала. Сегодня нужно обыгрывать команду Белоруссии, которая, в отличии от нас сумела победить Бельгию, но при этом, как и Россия уступила Сербии. При этом желательно, чтобы хозяйки проиграли бельгийкам, тогда наших девушек устроит любая победа. В противном случае нужна будет и внушительная разница. Пока сборная производит странное впечатление. В атаке состоятельна только на центровая Мария Вадеева, а в обороне наблюдается полная беспомощность, особенно при игре один в один.

Матч между сборными России и Белоруссии канал Матч ТВ покажет в записи в 21.15.