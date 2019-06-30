В Калининграде ещё одна женщина-врач стала фигурантом уголовного дела об умышленном убийстве младенца

За медика заступились коллеги и потребовали справедливого расследования.

Претензии у следствия возникли к реаниматологу перинатального центра в Калининграде Элине Сушкевич. Врача обвиняют в том, что она, приехав прошлой осенью в роддом к недоношенному младенцу, не приняла мер для его спасения. Сушкевич должна была перевезти новорождённого в медучреждение. Но в итоге он умер в роддоме. В пятницу врача-неонатолога задержали следователи, а вчера поместили под домашний арест. Медицинское сообщество возмущено. Сушкевич называют профессионалом, постоянно спасающим новорождённых, которым угрожает гибель. Сама врач говорит, что ребёнок, к которому приехала реанимационная бригада, был в предсмертном состоянии. Младенца, несмотря на все усилия, не спасли. Ранее фигурантом того же уголовного дела об убийстве стала Елена Белая, главный врач роддома, где умер ребёнок. Его родила гражданка Узбекистана, младенец был очень слаб, он появился на 23й неделе — дети на этом сроке, как правило, не выживают, отмечают медики. Врача сначала отправили в СИЗО, но после дружной поддержки медицинского сообщества, включая детского хирурга Леонида Рошаля, отпустили под домашний арест.

Белая отрицает обвинения в том, что она якобы отказала новорождённому в дорогостоящем препарате. Как и то, что она указывала персоналу роддома сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил.