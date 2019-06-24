Япония спустя 30 лет вернется к коммерческому китобойному промыслу

Токио официально покинул международную комиссию и останется в ней лишь в качестве наблюдателя.

Действия японских властей – это шаг назад для страны и всего мирового сообщества, такое мнение «Эху» высказал руководитель организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Лисицын добавил, что есть серьезная опасность снижения популяция китов, которых будут отлавливать. Ранее Япония несколько раз пыталась пролоббировать промысел распространенных видов – таких, как малые полосатики.