В ряде европейских столиц накануне прошла серия гей-парадов

Мероприятия были посвящены 50-летней годовщине так называемых «Стоунволлских бунтов» в Нью-Йорке, которые считаются важной вехой в борьбе за права ЛГБТ.

Гей-парады прошли в субботу в Париже, Хельсинки и других городах. В финской столице на улицы вышли около 100 тысяч человек, включая премьер-министра страны Антти Ринне. Политик объяснил свое участие необходимостью поддержать идею равноправия.

Впервые гей-парад состоялся в столице Северной Македонии – стране, которая готовится начать процедуру вступления в Евросоюз. Как сообщает Reuters, несколько сотен человек прошли через центр Скопье, размахивая большим радужным флагом. Мероприятие также посетили официальные лица. Македонский гей-парад стал поводом еще раз обсудить в обществе тему прав сексуальных меньшинств, которые подвергаются особенно жесткому преследованию именно на Балканах.

Аналогичное шествие планировалось провести в Тбилиси, но мероприятие было отменено из-за неспокойной обстановки в стране и протестов со стороны Церкви.

В Нью-Йорке сегодня пройдет гей-парад, который может стать крупнейшим в истории. Как ожидается, в нем примут участие около четырех миллионов человек, а больше 100 тысяч пройдут маршем через город.