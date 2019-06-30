Переговоры Вашингтона и Пхеньяна о денуклеаризации возобновятся в ближайшие недели

Об этом сказал президент США по итогам сегодняшней встречи с лидером КНДР. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал переговоры очередным шагом на пути налаживания отношений между странами.

По словам Ким Чен Ына, договориться о встрече удалось всего за сутки.

Сегодняшний диалог политиков впервые в истории прошел в трехстороннем формате: помимо Трампа и Ким Чен Ына в нем участвовал лидер Южной Кореи Мун Чже Ин. Американский президент стал первым действующим главой Белого дома, который ступил на территорию Северной Кореи.