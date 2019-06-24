По-прежнему затоплены значительные территории Иркутской области

Под водой остаются дороги, разрушены больше десятка автомобильных мостов.

В Иркутской области из-за паводка остаются подтопленными более полутора тысяч жилых домов, в которых живут 4 тысячи человек. Почти 30 тысяч жителей региона остаются без света, в некоторых районах жалуются на перебои со связью, в ряде населенных пунктов отключены системы водоснабжения. Уничтожены тысячи гектар посевов. Сотни людей обратились за медпомощью, 140 человек госпитализировали, известно также о гибели 5-ых местных жителей. Как сообщалось, на фоне стихийного бедствия в городе Тулун в магазинах цена на хлеб выросла до 100 рублей за батон. На это пожаловались местные жители, власти пообещали разобраться. Между тем, региональная авиакомпания «Ангара» зафиксировала на уровне 3,5 тысяч рублей цену на перелет из Иркутска в город Братск, он ближе всего находится к пострадавшим районам. В регионе, где подтоплены автомобильные дороги, между городами можно перемещаться только по железной дороге или самолетами. Более 30 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира из-за паводка. Пострадавшим уже начали выплачивать компенсации. За единовременной материальной помощью обратились уже 3 тысячи человек.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Пострадали по меньшей мере 4 тысячи домов.

Накануне из-за паводка в Иркутскую область с саммита Большой двадцатки прилетел президент России Владимир Путин. Он лично провел совещание по устранению последствий ЧП.

По данным властей, самые большие проблемы испытывают жители населенных пунктов в Тулунском районе. В самом городе также сохраняется тяжелая ситуация – затоплена большая его часть. Об этом рассказал местный житель Эдуард.

По словам местного жителя, в Тулун стянуты силы МЧС, которые начали разгребать завалы.