Восковая фигура Терезы Мэй была убрана на склад Музея мадам Тюссо

Как отмечает газета Санди Таймс, это было сделано хотя премьер-министр еще не покинула свой пост. Решение убрать статую из экспозиции лондонского музея было принято по итогам голосования, проведенного среди посетителей. Восковая Мэй таким образом составила компанию другим фигурам бывших глав правительств. Среди них – почти все британские премьер-министры, управлявшие страной с середины позапрошлого века.

Имя нового главы кабмина объявят в конце июля. Главный претендент на этот пост — бывший министр иностранных дел Борис Джонсон.