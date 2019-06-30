В Татарстане власти разбираются с незаконным сносом дома советского писателя Константина Федина

По данным информагентства «Татаринформ», застройщик уже заложил на этом месте фундамент, хотя расследование обстоятельств уничтожения объекта культурного наследия еще продолжается.

Дом, где в 40-х годах прошлого века жил и работал известный прозаик, был снесен еще в прошлом месяце. Комитет республики по охране объектов культурного наследия потребовал привлечь к уголовной ответственности виновных в сносе здания.