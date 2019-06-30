Роспотребнадзор объяснил задержку высадки рейса из Грузии поиском инфекции

Вчера пассажирам авиакомпании «Уральские авиалинии», прилетевшим из Батуми, полчаса не давали выйти из самолета. Как сообщает агентство «Москва», в ходе проверки сотрудники ведомства нашли ребенка с температурой 38 градусов. Врачи поставили ему диагноз фарингит. Родители от госпитализации отказались.

Задержка произошла на фоне нового обострения российско-грузинских отношений. С 8 июля, по указу Владимира Путина, авиасообщение между странами будет приостановлено.