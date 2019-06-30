Пассажиров, которые прилетели из Батуми в Москву, полчаса не выпускали из самолёта

Сотрудники Роспотребнадзора устроили проверку на борту севшего лайнера. В ведомстве объяснили, чем она была вызвана.

Инцидент произошёл накануне днём на фоне кризиса между Москвой и Тбилиси. Самолёт из Батуми компании «Уральские авиалинии» приземлился в аэропорту Домодедово, но люди сразу из лайнера выйти не смогли. В самолёт зашли сотрудники Роспотребнадзора. Они начали проверять прилетевших пассажиров бесконтактными градусниками. Это заняло около получаса. Лишь затем людям разрешили покинуть самолёт. Проверку устроили с целью выявить инфекционных больных, рассказали в пресс-службе ведомства агентству Москва. Там утверждают, что в самолёте был ребёнок с повышенной температурой 38 градусов. На борт вызвали врача из медпункта аэропорта. Медик поставил диагноз фарингит. Родителям заболевшего мальчика он сообщил, что его нужно положить в больницу. Они от госпитализации отказались, и уехали домой. Других заболевших не нашли. В пресс-службе Роспотребнадзора не уточнили, сколько человек, прилетевших из Грузии, удерживали на борту. Там уверяют, что это с политикой не связано.

С 8 июля начнёт действовать введённый президентом Путиным запрет российским авиакомпаниям на полёты в Грузию. В Москве также озаботились качеством грузинских вин. Конфликт между Москвой и Тбилиси разгорелся после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на русском языке, сидя в кресле спикера.