Дональд Трамп стал первым из американских президентов, пересекшим границу Сверенной Кореи

Дональд Трамп подошел к линии, отделяющей демилитаризованную зону между двумя Кореями от территории КНДР, дождался идущего ему навстречу Ким Чен Ына и после рукопожатия под прицелом телекамер торжественно переступил через границу, став первым в истории действующим президентом США, оказавшимся на территории Северной Кореи. Вместе с Ким Чен Ыном он прошел еще несколько метров, после чего они направились на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и состоялась первая в истории трехсторонняя встреча США, Северной и Южной Кореи на высшем уровне. Трамп заявил, что символическое пересечение демаркационной линии стало для него огромной честью. Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что этот жест свидетельствует о желании американского президента работать над лучшим будущим. Лидеры государств обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян. Отмечу, что Трамп решил приехать в демилитаризованную зону в ходе своего визита в Южную Корею. Ким Чен Ына американский президент пригласил на встречу через Twitter.

Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре в прошлом году. Тогда Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова. Однако после второй встречи в Ханое переговоры по этому вопросу зашли в тупик.