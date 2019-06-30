Бывшую жену осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза задержала полиция

Как рассказал агентству ТАСС адвокат Натальи Стришней, ее подозревают в вымогательстве. При этом защитник предположил, что таким образом какие-то люди решили завладеть бизнесом женщины. На предприятии «Слава Кубани» прошли обыски.

В позапрошлом году Стришняя подала на развод и тогда, по ее словам, женщине стали поступать угрозы от супруга из колонии. После этого в сети появились фотографии, на которых Цеповяз был запечатлен в месте лишения свободы с деликатесами. Он сказал, что супруга пытается его «демонизировать» перед разделом имущества.