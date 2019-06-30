Япония впервые за 30 лет возобновит коммерческую охоту на китов

Страна покинула Международную комиссию, которая регулирует китобойный промысел.

Уже с завтрашнего дня японские моряки смогут охотиться на китов в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне. Об этом пишет агентство Kyodo. До этого момента Япония придерживалась моратория, принятого несколько десятилетий назад Международной комиссией по китовому промыслу. Она была создана 70 лет назад с целью обеспечить надлежащее сохранение запаса животных, но к организации стало присоединяться все больше стран, выступающих за запрет охоты на китов. Япония на протяжении последних 30 лет пыталась лоббировать разрешение на промысел отдельных видов китов, а в декабре, после того, как очередное предложение было отклонено, Токио заявил о выходе из организации. Эти планы раскритиковали в «Гринпис», а также Австралия и Новая Зеландия. Япония же настаивает на том, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел.

Мораторий на отлов китов Япония неоднократно нарушала, но, как утверждается, в исследовательских целях. При этом Токио обвиняли в том, что это лишь прикрытие для коммерческого промысла, поскольку мясо китов в итоге продавали на внутреннем рынке.