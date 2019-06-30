Дональд Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу на межкорейской границе

Дональд Трамп и Ким Чен Ын в эти минуты проводят встречу на межкорейской границе. Глава Белого дома стал первым действующим американским президентом, который ступил на территорию КНДР.

Дональд Трамп пожал руку Ким Чен Ыну через военно-демаркационную линию между двумя Кореями. При этом президент США даже пересек границу КНДР, став первым действующим главой государства, ступившим на северокорейскую территорию. Телеканалы транслируют встречу в прямом эфире.

Президент США решил посетить демилитаризованную зону в ходе своего визита в Южную Корею. По словам самого Дональда Трампа, поездка на границу была намечена еще несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом. Длительных переговоров с лидером КНДР не планируется – ранее Трамп рассказал, что хочет просто поприветствовать своего северокорейского коллегу.

Он также напомнил, что не видел Ким Чен Ына с февраля, когда в Ханое прошел саммит двух лидеров. ТАСС сообщает, что по графику на посещение демилитаризованной зоны отведено всего 15 минут, но американский президент уже пробыл там значительно дольше.

Переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова, начатый США и КНДР в прошлом году, зашел в тупик в последние месяцы. Стороны пока так и не смогли достичь договоренности и подписать совместный документ.