Сегодня в рамках предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер состоится главное дерби страны – Спартак – ЦСКА

Кроме того встретятся Краснодар и Ростов.



ЦСКА и Спартак проиграли первые матчи на турнире соответственно Краснодару и Ростову. Спартак, как водится, получил шквал критики. Не помешал ни товарищеский статус турнира, ни огромное количество замен, которые сделал Олег Кононов. По сути два состава сыграли по тайму, причем тренер отметил, что основа во втором тайме переиграла соперника, правда забить все равно не смогла. Вряд ли в матче с ЦСКА эксперименты с составом будут такими масштабными. Играть будут на результат. Представители команд в один голос говорят, что товарищеских матчей между этими соперниками не бывает. ЦСКА накануне игры взял в аренду хорватского защитника Звонимира Шарлию, но выйдет ли он на поле непонятно, равно как сможет ли сыграть вернувшийся из тульского Арсенала в Спартак Зелимхан Бакаев. Начнут же день Краснодар и Ростов. Для них эта игра точно станет контрольной. Пока Краснодар обыгрывает всех конкурентов на трансферном рынке.

Телеканал Мат ТВ покажет обе встречи. В 11 утра Краснодар – Ростов и в 19 часов Спартак – ЦСКА.