Авиабилет на полет внутри Иркутской области, где объявлен режим ЧС, будет стоить 3,5 тысячи рублей. Региональная авиакомпания «Ангара» в связи с наводнением зафиксировала цену на полеты из Иркутска в Братск. Изменения вступают в силу сегодня, передает «Интерфакс». Рейсы выполняют лайнеры Ан-148-100. В районе города Тулун подтоплена федеральная автотрасса и автотранспортное сообщение между Иркутском и Братском прервано.