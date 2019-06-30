Авиабилет на полет внутри Иркутской области, где объявлен режим ЧС, будет стоить 3,5 тысячи рублей
Авиабилет на полет внутри Иркутской области, где объявлен режим ЧС, будет стоить 3,5 тысячи рублей. Региональная авиакомпания «Ангара» в связи с наводнением зафиксировала цену на полеты из Иркутска в Братск. Изменения вступают в силу сегодня, передает «Интерфакс». Рейсы выполняют лайнеры Ан-148-100. В районе города Тулун подтоплена федеральная автотрасса и автотранспортное сообщение между Иркутском и Братском прервано.