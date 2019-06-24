Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» полагает, что его дело не связано с заказом конкурентов

В интервью «Эху Москвы» бывший депутат Госдумы Сергей Петров сказал, что причина преследования в ФСБ. По его словам, сотрудники спецслужбы, вероятно, прослушивали его разговор с оппозиционерами в кафе, где Петров говорил, что выводит деньги из России. Но речь шла о совершенно легальной процедуре, подчеркнул предприниматель.

Ранее СК возбудил дело против Сергея Петрова и топ-менеджеров его компании о выводе за рубеж 4 миллиардов рублей.