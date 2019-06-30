В Брюсселе на внеочередном саммите Евросоюза сегодня вновь попытаются избрать его руководителя и высших чиновников

Ранее сделать этого не удалось и вопрос был отложен до завершения саммита G20 в Осаке.

Нынешний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после предыдущей встречи европейских лидеров, на которой нового руководителя так и не выбрали, пошутил, что его не так-то легко заменить. Сегодня предстоит вновь согласовать кандидатуры на ключевые посты во властных структурах ЕС. «Евросовет провел полную дискуссию по вопросу назначений, однако большинства ни по одному кандидату достигнуто не было», сказал в преддверии встречи председатель ЕС Дональд Туск. По его словам, предстоит выработать пакетное решение, «которое бы отражало все многообразие Евросоюза». Тем не менее, лидеры европейского сообщества нацелены на достижение решения по назначениям на все ключевые посты. Помимо главы Еврокомиссии, им нужно определить будущего преемника самого Туска на посту председателя Европейского совета, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, который сменит Федерику Могерини, нового председателя Европарламента вместо Антонио Таяни и председателя Европейского Центробанка на смену Марио Драги.

Полномочия чиновников Еврокомиссии заканчиваются 31 октября, но лидеры ЕС хотят договориться о новых фигурах в руководстве до начала работы Европарламента нового созыва. Его первая сессия пройдет в Страсбурге уже во вторник.