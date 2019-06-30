Продажу алкоголя запретили в городе Тулуне Иркутской области, который сильнее других пострадал от наводнения

Там подтоплены более тысячи домов. Власти региона попросили военных направить в город мобильный хлебозавод.

Размер компенсаций пострадавшим о наводнения в Иркутской области будет зависеть от полученного ущерба. Это сообщил полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Выплаты уже начались, сообщили в правительстве региона. Не медлить с компенсациями, потребовал президент Владимир Путин, который накануне вечером внепланово прибыл в Иркутскую область. В списке пострадавших 3600 человек.