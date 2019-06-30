Лидеры США и Южной Кореи сегодня проведут переговоры в Сеуле

Президент Дональд Трамп также хочет ненадолго увидеться с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном.

Цель визита Дональда Трампа в Южную Корею — спасти переговоры с КНДР о ядерном разоружении полуострова, которые зашли в тупик. Президент США уже в Сеуле. Он приехал туда накануне прямо из Японии, где участвовал в саммите «большой двадцатки». Помимо переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином хозяин Белого дома намерен посетить демилитаризованную зону на границе двух Корей. Дональд Трамп предложил туда приехать Ким Чен Ыну. «Если он заинтересован, я встречусь с ним на границе, чтобы просто пожать руку и сказать привет», — написал Трамп у себя в твиттере. Журналистам на саммите двадцатки в японской Осаке сообщил, что если Ким Чен Ын услышит, то цитата «мы проведём встречу за две минуты — и этого будет достаточно». В северокорейском МИДе предложение назвали интересным. В Пхеньяне надеются, что это поможет улучшить двухсторонние отношения. При этом официального предложения по поводу встречи КНДР не получала, отметили в министерстве.

Накануне в Сеуле прошли демонстрации в связи с визитом Трампа. Одни жители приветствовали президента США, другие выступали против, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап».