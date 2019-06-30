Министр энергетики Саудовской Аравии считает, что соглашение по ограничению добычи нефти будет продлено

Скорее всего, на 9 месяцев, сказал агентству «Рейтер» Халед аль-Фалех. При этом он сказал, что не видит необходимости в дальнейшем сокращении добычи сырья. Ранее президент Владимир Путин по итогам саммита G20 в Японии заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились выступать за продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на срок от 6 до 9 месяцев. Считается, что это соглашение поддерживает цены на нефть.