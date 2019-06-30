Прилетевших из Грузии в Москву пассажиров полчаса не выпускали из самолета из-за проверки Роспотребнадзора

Сотрудники ведомства искали людей с инфекциями с помощью бесконтактных градусников, сообщает источник РИА. Рейс Уральских авиалиний прибыл из Батуми накануне днем. Инцидент произошел на фоне разрастающегося кризиса в отношениях между Россией и Грузией. После начавшихся в республике протестов президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию. Запрет начнет действовать с 8 июля.