В Канаде разбился самодельный вертолет
В нем были мужчина и женщина, они не пострадали, сообщает телеканал CTV. Вертолет упал накануне в 300 метрах от аэропорта города Стейнбах. Машина полностью сгорела. Причины аварии выясняются.
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В нем были мужчина и женщина, они не пострадали, сообщает телеканал CTV. Вертолет упал накануне в 300 метрах от аэропорта города Стейнбах. Машина полностью сгорела. Причины аварии выясняются.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…