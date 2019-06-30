В центре грузинской столицы прошел так называемый Марш свободы

Пестрота знамен бросалась в глаза: чуть ли не каждый пятый держал в руках флаг Грузии, далее по убывающей шли флаги Евросоюза, Украины и НАТО. А еще – единичные Литвы и США. Из уже ставшей привычной протестной атрибутики митингующие использовали красные повязки — в знак поддержки девушки, потерявшей глаз. Я напомню, что 20 июня в первый день протестов произошли столкновения граждан с полицией: правоохранители применили слезоточивый газ и стреляли по людям резиновыми пулями. Сотни человек обратились за медицинской помощью, столько же были арестованы. Сегодня почти все они уже на свободе. По мнению участников Марша, ответственность за жестокий разгон протестующих несет министр внутренних дел Георгий Гахариа. Он до сих пор не уволен.

По оценкам корреспондента «Эха» на акции было шесть-восемь тысяч человек.