Для кандидатов в губернаторы Петербурга сегодня последняя возможность сдать собранные подписи
Горизбирком Петербурга сегодня последний день принимает тех, кто смог собрать подписи для того, чтобы пройти «муниципальный фильтр».
Подписи муниципальных депутатов накануне сдали члены петербургского парламента Михал Амосов и Надежда Тихонова. Амосов раньше состоял в партии «Яблоко», а Тихонова до сих пор состоит в «Справедливой России». Ещё раньше необходимые документы в горизбирком принес депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко. Сдал подписи и кандидат ЛДПР, депутат местного Заксобрания Олег Капитанов. Собрать нужное количество он не смог и согласился с предложением временного губернатора Петербурга Александра Беглова перейти на работу в Смольный. Единоросс Беглов, к слову, идёт на выборы самовыдвиженцем. Он заявил, что собрал необходимые для этого подписи горожан. Про муниципальные подписи пока не известно. Напомню, все кандидаты в губернаторы должны собрать определенное количество подписей муниципальных депутатов в определенном количестве муниципальных образований. Количество подписей в каждый регион устанавливает сам. В Петербургеоно максимальное из возможного.
Официально в выборах губернатора Петербурга хотят участвовать 29 человек. Выборы назначены на эту осень.