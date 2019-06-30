В Москве сегодня пройдет акция «День подписи»

Москвичи смогут подписаться за выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы представителей несистемной оппозиции.

«В этот день независимые кандидаты практически из всех московских округов будут ждать вас в центре Москвы, у метро Трубная» — говорится на странице мероприятия в Facebook. Организаторы приглашают погулять, а заодно поставить подпись (для этого, кстати, надо не забыть взять с собой паспорт), пообщаться с самими кандидатами, услышать выступления известных людей и послушать музыку. Отмечается, что до окончания сбора подписей «остается совсем немного времени, поэтому это просто нельзя откладывать!».

Акция пройдет на Цветном бульваре с 15 до 20 часов. Власти ее согласовали. Заявителями выступили выдвигающиеся на выборы муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков и глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин. Они пригласили прийти «всех независимых кандидатов». Участие подтвердили члены команд Навального и Гудкова, а также кандидаты от «Яблока».

Последний день сдачи документов в Мосгоризбирком – 6 июля. Для регистрации кандидатом самовыдвиженцам необходимо собрать 3% подписей от числа зарегистрированных в округе избирателей. На это отведен всего месяц, при этом многие москвичи летом находятся в отъезде.