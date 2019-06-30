Сухой закон ввели в зоне наводнения в Иркутской области

Продажу алкоголя запретил мэр города Тулун, где подтоплено около тысячи жилых домов, передает Интерфакс. С чем это связано, в администрации города не пояснили. В Иркутской области начались выплаты пострадавшим от наводнения. Сделать это незамедлительно и без лишних формальностей, распорядился Владимир Путин. Президент накануне вечером прилетел в регион из Японии, где был на саммите G20. В области объявлен режим ЧС. В зону подтопления после сильных ливней попали дома, где живут почти 10 тысяч человек.