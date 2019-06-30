В Иркутской области подтоплены дома более 10 тысяч человек

За ночь вода появилась в пяти новых поселках и ушла из 25-ти, передает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. Тем временем, в регионе начали выплачивать компенсации. Из областного и федерального бюджетов на это выделили почти миллиард рублей, сообщил губернатор Сергей Левченко после совещание, которое провел накануне вечером прилетевший из Японии в регион Владимир Путин. Президент распорядился выплатить средства без лишних формальностей. Суммы выплат составляют от 10 тысяч рублей до полутора миллиона.