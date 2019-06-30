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04:09, 30 июня 2019

Задержана бывшая жена члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза

Наталья Стришняя подозревается в вымогательстве, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия. Сегодня суд в Ростове-на-Дону изберет ей меру пресечения. В конце января Наталья Стришняя отсудила у Цеповяза в рамках бракоразводного процесса более 4 миллионов рублей. За несколько месяцев до этого в сети появились фото, на которых осужденный в колонии жарит шашлыки, ест икру и крабов. В 2013 году Вячеслав Цеповяз был признан виновным в убийствах, изнасилованиях и разбое. Его приговорили почти к 20 годам тюрьмы.



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