Выплаты компенсаций пострадавшим от наводнения начались в Иркутской области

Это сообщили в правительстве региона. В общей сложности выделено денег почти на миллиард рублей, сказал накануне вечером прилетевший в регион из Японии президент Владимир Путин. В списках пострадавших 3600 человек. Сегодня им выплатят по 10 тысяч рублей, сказал губернатор Сергей Левченко. Он отметил, что людям уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около полутора миллиона рублей, сказал глава региона. В Иркутской области после сильных дождей реки вышли из берегов, в зоне затопления оказались 9 тысяч человек.