Французский пианист Александр Канторов удостоен Гран-при конкурса имени Чайковского
22-летний музыкант ранее стал обладателем первой премии, передает ТАСС. Международный конкурс имени Чайковского проводится в Москве и Петербурге раз в четыре года.
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22-летний музыкант ранее стал обладателем первой премии, передает ТАСС. Международный конкурс имени Чайковского проводится в Москве и Петербурге раз в четыре года.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…