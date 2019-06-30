Владимир Путин поздно вечером прилетел из Японии в Иркутскую область, где объявлен режим ЧС

Президент заявил, что масштаб разрушений из-за наводнения очень большой. Ущерб только от затопления дорог губернатор Сергей Левченко оценил в 800 миллионов рублей. Путин поручил выплатить компенсации пострадавшим без лишних формальностей, потому что многие остались без банковских карт и документов. Ожидаются, что выплаты начнутся уже сегодня. Погибли 5 человек, подтоплены дома, в которых живут около 9 тысяч местных жителей. Тысячи остаются без света.