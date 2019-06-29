Владимир Путин утверждает, что ничего не знает о деле владельца «Рольфа» Сергея Петрова, но разберется в нем

По словам президента, с самим бизнесменом он не знаком, да и информацию о таких делах ему «не докладывают в режиме онлайн». На Петрова и ряд других руководителей компании заведено уголовное дело по обвинению в выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров в беседе с нашим обозревателем Максимом Курниковым сказал, что следователи не смогли отличить легальный бизнес от нелегального.

Сергей Петров, известный своей критикой нынешней власти, добавил, что в России сейчас нет площадки, на которой можно было бы поспорить с людьми в погонах. Петров находится за рубежом и в Россию возвращаться не намерен.