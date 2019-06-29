Владимир Путин распорядился немедленно начать выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

В ходе совещания в Братске президент подчеркнул, что деньги должны дойти до каждого конкретного человека и каждой семьи. Глава государства поручил отправить детей из пострадавших районов в летние лагеря, в том числе в другие регионы. Школы, детсады и больницы в Иркутской области должны быть оперативно восстановлены, сказал президент. Он также приказал наладить полное информирование людей в районах паводка. Путин сделал еще ряд распоряжений, касающихся снабжения пострадавших всем необходимым, включая питьевую воду, контроля за ценами и помощи людям в поисках родных и близких.